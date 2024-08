Meteo lunedì insiste la gigantesca bolla di aria calda

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 12 agosto 2024) PrevisioniItalia La situazione. Ladiarrivata dal nord Africa si appresta a posizionare i suoi massimi proprio sull’Italia, lo farà nel pomeriggio. E’ accompagnata da temperature in quota eccezionalmente elevate, parliamo di -4/-6°C a quasi 6000m di altitudine, il che significa uno zero termico intorno ai 5000/5200m. Sono valori molto rari che si sono raggiunti pochissime volte e solo nell’arco degli ultimi 20 anni. Questo si tradurrà in un ulteriore aumento della temperatura al suolo a cui andrà sommato anche l’effetto di compressione dell’determinato dai massimi anticiclonici. Significa massime che potranno superare anche i 40°C sull’Italia centrale e forse sfiorare in qualche caso anche i 42°C. Ma il grande caldo non risparmierà nessuno e laddove avremo temperature meno elevate ci sarà l’afa a creare il maggiore disagio fisico.