La vita accanto la recensione | quando un finale macchia l' identità di un film

(Di lunedì 12 agosto 2024) L'eleganza di Marco Tullio Giordana per l'adattamento del romanzo di Mariapia Veladiano, per unche parte dal corpo e dalla maternità, finendo per scricchiolare a seguito di un ending fuorviante e fuori fuoco. Al cinema dal 23 agosto. Titolo emblematico, nonché modernissimo. La, secondo Marco Tullio Giordana, è quella che ci passa, che si intreccia in un parallelismo impossibile da afferrare. La, però, è anche il riflesso dello sguardo estraneo, puntato e giudicante. Più nel profondo, in un aggancio attuale, le molte vitesono quelle che osserviamo attraverso gli schermo di un telefono. Vite da imitare, da criticare, da invidiare. Insomma, nonostante siano passati quasi quindici anni dal romanzo di Mariapia Veladiano, che ha appunto ispirato Giordana per il suo ritorno al cinema (se escludiamo Yara uscito su Netflix, l'ultimo del regista