La squadra del Bournemouth per il 2024 25 | la squadra completa di Andoni Iraola per la Premier League la FA Cup e la Coppa di Lega

(Di lunedì 12 agosto 2024) Sito inglese: Ladelper la stagione/25 cercherà di creare ancora più sorprese, con un potenziale tentativo in Europa all’orizzonte La trasformazione delsotto, da canaglia minacciata dalla retrocessione a una delle squadre più forti della massima serie, è stata una delle storie della stagione 2023/24. Il progetto del tecnico basco, basato sulla creazione di trappole per i giocatori avversari, ha impiegato del tempo per assestarsi, ma alla fine si è rivelato devastante: nessunadellaha segnato più gol dei Cherries dal possesso palla ripreso nell’ultimo terzo. Un 12° posto ha rappresentato il miglior piazzamento del club per sette anni e l’obiettivo ora sarà di costruire su quello.