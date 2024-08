La Promessa anticipazioni spagnole | Pia torna al palazzo dopo il finto decesso

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 12 agosto 2024) LeLache giungono dalla Spagna rivelano che ben presto la verità sulla finta morte di Pia verrà alla luce. La domestica –aver inscenato il suo suicidio ed essersi nascosta n una grotta – farà ritorno a. Spoiler spagnoli La: il ritorno di Pia Pia sarà costretta a inscenare il suo suicidio e allontanarsi dalla tenuta per un po’, per poter sfuggire a Gregorio che –la sua scarcerazione – si ripresenterà a Ladeciso a riprendere il suo posto nella vita della donna e del piccolo Diego. La domestica resterà terrorizzata dal ritorno del marito, e temendo il peggio per se stessa e il suo bambino deciderà di escogitare un piano per mettersi in salvo. Con l’aiuto di Jana fingerà così di suicidarsi, assumendo una grande quantità di farmaci, e andrà a nascondersi in una grotta poco distante dalla tenuta.