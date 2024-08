Il sole che tornerà a sorgere di Kipchoge è l’unica speranza Anche per Gimbo

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’Italia ha vissuto prima con apprensione, poi con sconforto le vicende di Gianmarco Tamberi. Il saltatore azzurro, capitano della squadra e portabandiera, era tra i favoriti per la medaglia d’oro nel salto in alto. Due coliche renali gli hanno impedito di gareggiare nel pieno delle sue forze. Una piccolissima e bizzosa pietra che si sposta in un rene ha rovinato il suo grande appuntamento sportivo, forse l’ultimo così importante.ha raccontato la situazione sui social in tempo reale, circondato dal grande affetto che si è guadagnato con il suo modo di vivere lo sport agonistico. Ha invocato l’aiuto del pubblico con i gesti iperbolici ai quali ci ha abituato. Ha ripetuto che non meritava quanto si stava consumando nel suo corpo dolente, ha provato a ribellarsi a un fato incurante dei sacrifici fatti negli ultimi tre anni.