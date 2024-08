Grave malattia polmonare puoi prevenirla soltanto così | c’è poco tempo

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di lunedì 12 agosto 2024) L’idea di avere unanon può che spaventare, fortunatamente è possibilecon un’azione a cui pochi pensano. La ricerca scientifica non si ferma e ha permesso di aumentare le possibilità di guarigione per diverse patologie, alcune delle quali fino a qualchefa erano quasi mortali. Per far sì che questo possa accadere è però determinante non lasciarsi abbattere dalla paura e sottoporsi a controlli periodici, questo permette di individuarle quando sono ancora in fase iniziale e predisporreuna terapia mirata. Nonostante questo, a fare maggiormente paura è l’idea di avere contratto una, non sempre legata a uno stile di vita non corretto. L’idea di avere unafa paura – Foto Cityrumors.