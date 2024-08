Gianmarco Tamberi la moglie Chiara rompe il silenzio dopo le Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 12 agosto 2024)di Parigi 2024, i Giochi si sono conclusi e l’Italia vola in top ten grazie alle 40 medaglie ottenute: tuttavia, oltre all’entusiasmo, resta anche un po’ di amarezza per le vittorie sfumate tra cui quella di. L’atleta, favoritissimo, era stato colpito da diverse problematiche fisiche, arrivando in finale, ma non riuscendo a conquistare il podio. Ladi Gimbo,, ha commentato la sua avventura conclusasi con la disperazione a bordo pedanail salto sbagliato che lo ha escluso dalla competizione. () Leggi anche: Sinner, la triste indiscrezioneil flop alleLeggi anche: Imane Khelif, scatta la denuncia: cosa succede a chi l’ha insultatadi Parigi, l’Italia nella top ten del medagliere Ledi Parigi si sono concluse ieri con un esito memorabile per l’Italia.