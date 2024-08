Brescianini è il primo colpo della settimana ne seguiranno altri | l’annuncio fa impazzire i tifosi

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 12 agosto 2024) Il Napoli è molto attivo sul mercato in entrata. Le ultimissime sui possibili colpi in entrata nelle prossime ore. Sono giorni caldissimi in casa Napoli per il futuro del club. Dopodi Antonio Conte, la società ha deciso di fiondarsi sul mercato per mettere a segno diversi colpi importanti. Tra questi, c’è anche Marcoche inizierà domani la propria avventura in azzurro. Nella rosa a disposizione di mister Conte ci sono diversi “problemi”. Infatti, la mancanza di alternative preoccupa la società. Quest’ultima, nelle prossime ore, vorrebbe quantomeno piazzare diversi colpi in entrata in più zone del campo. Non a caso, Fabrizio Romano ha svelato le mosse dei partenopei in vista dei prossimi giorni.