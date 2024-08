Booker T | Gunther e Bron Breakker sono il futuro della WWE

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 12 agosto 2024)T ha elogiatoBreakker edopo SummerSlam.Breakker ha vinto il suo primo titolo nel main roster all’evento di Cleveland la scorsa settimana. Dopo aver perso contro Sami Zayn a Money in the Bank, ha vendicato la sua sconfitta con grande stile. Breakker ha battuto Zayn in cinque minuti vincendo il WWE Intercontinental Championship in modo dominante. Nel frattempo,ha fatto pure di meglio. Con l’assist di Finn Balor, ha battuto Damian Priest vincendo il World Heavyweight Championship. È il suo primo titolo mondiale in WWE ed è destinato a essere l’inizio di un regno iconico per l’austriaco.T ha parlato nel suo podcast Hall of Fame diBreakker e. Ha detto che saranno “ildel business”, dopo SummerSlam.