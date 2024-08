Alvaro Morata e Alice Campello l’inaspettato retroscena sulla separazione | Ecco il motivo per cui si sono lasciati!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 12 agosto 2024) La notizia che ha visto latraha sicuramente lasciato di stucco tutti. Dopo i numerosi rumor (e gli indizi social) circa una presunta crisi, i diretti interessati hanno così annunciato la loro decisione sui social. In primis, l’attaccante del Milan ha così ufficializzato: Dopo un periodo di riflessione,ed io abbiamo preso la decisione di separarci.stati anni meravigliosi e il frutto di questoi nostri quattro figli, che senza dubbiola cosa migliore che abbiamo mai fatto. È una decisione dolorosa, quindi chiediamo rispetto ed empatia. Non inventate storie per un attimo di protagonismo perché, ripeto: non cimai state mancanze di rispetto, solo tante incomprensioni continue che col tempo logorano le cose.avrà sempre un posto speciale nel mio cuore.