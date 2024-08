Alba Parietti parla della seconda stagione di Non Sono Una Signora

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di lunedì 12 agosto 2024), in risposta a un articolo pubblicato da Mattia Buonocore su DavideMaggio.it (dal titolo: “Ma perchénon si lamenta per NonUna?“) hato del programma sulle drag queen tanto amato da queste parti. “Ha ragione (questa volta) Davide Maggio, NonUnaè stato uno dei programmi più visti (forse il secondo) di Rai2scorsa, eppure al momento non è in palinsesto Rai. Inutile negare che è inspiegabile, tuttavia non ho mai rinunciato e sperato di rifarlo e lo sanno bene i dirigenti Fremantle la società di produzione, ndr con i quali parlo regolarmente; è chiaro che non è ideale per la linea editoriale Rai, ma è un programma allegro, inclusivo e divertente che non ha offeso nessuno. Anzi.