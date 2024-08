AEW | Il GlobeLife Stadium di Arlington Texas pare il principale candidato ad ospitare uno show della federazione

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di lunedì 12 agosto 2024) Secondo le voci in circolazione nei pianiAEW ci sarebbe l’organizzazione di un evento in uno stadio americano. In particolare, ladi Tony Khan starebbe pensato di tenere un grande evento in uno stadio nel corso del 2025 e ilessere ilad ospitarlo, anche se poi Tony Khan ha un po’ raffreddato questa pista. Emergono ora ulteriori indiscrezioni a riguardo. Evento in uno stadio nel 2025? Secondo quanto evidenziato da Fightful Select, ilè ad oggi iladun evento da stadioAEW. In particolare, la location favorita sarebbe ilFielddi, casafranchigia MLB deiRangers. Lo stadio, inaugurato nel 2020, è in grado dioltre 40.000 persone ed è munito di tetto apribile.