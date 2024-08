11 Settembre emergono nuovi misteri L’Fbi ha tenuto segrete prove per 10 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 12 agosto 2024) Si torna a parlare dell’11e dell’attentato alle Torri Gemelle, che segnò un passaggio indelebile per la storia del mondo contemporaneo. Sull’attacco che rase al suolo i due edifici simbolo di New York si è detto e scritto di tutto, si sono imbastite teorie del complotto di ogni genere, ma anche molti commentatori più moderati – senza cadere in certi eccessi – hanno messo in discussione la trasparenza delle informazioni rilasciate in seguito dalle autorità. A far discutere nuovamente su quel drammatico giorno, sono nuove rivelazioni che potrebbero portare a revisionare ciò che sappiamo dell’attentato più sanguinario della storia moderna. A riferirlo è Massimo Basile in un articolo sul sito di Repubblica. “Il disegno di un aereo. Una formula matematica. E l’oscuro dipendente di una compagnia aerea saudita in California”, scrive il giornalista.