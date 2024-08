Tour de France Femmes 2024 Longo Borghini non sarà al via

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di domenica 11 agosto 2024) Roma, 11 agosto- Neanche il tempo di spezzare il tabù Giro d'Italia, vinto da un'azzurra dopo un'attesa lunga 16 anni, che per Elisaè destinato a proseguire quello legato alde: già reduce da un'avventura non esaltante alle Olimpiadi di Parigisia nella prova a cronometro sia in quella in linea, a causa di una caduta in allenamento la piemontese è costretta ad alzare bandiera bianca ancor prima della partenza della Grande Boucle femminile, in programma dal 12 al 18 agosto. I dettagli Ad annunciare il forfait è stata, tramite i propri profili social, la stessa atleta della Lidl-Trek, squadra che a questo punto farà di Gaia Realini, Shirin Van Anrooij ed Elisa Balsamo le proprie frecce sulle scommettere forte per curare la classifica generale e la caccia ai successi parziali.