Siena donna uccisa da una fucilata | arrestato il compagno Si indaga per omicidio doloso

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto 2024 -per la detenzione illegale del fucile da cui è partito il colpo che ha ucciso Yuleisi Manyoma Casanova, 33 anni, la sua compagna. Così, oggi all’alba, un 26enne è finito nel carcere di Santo Spirito con questa accusa, conferma il procuratore Andrea Boni in una nota che inizia a fare chiarezza sulla vicenda che ha scosso. Perché è morta una giovane, molto conosciuta in quanto faceva la cuoca e aveva lavorato in locali del centro storico. Per la dinamica della tragedia su cui la polizia sta cercando di fare piena luce, avvenuta in via del Villino, subito fuori Porta Pispini. Qui vivono soprattutto famiglie e pensionati. Una zona tranquilla. L’uomo è dunque in carcere per la detenzione illegale del fucile da cui è partito il colpo, a distanza ravvicinata. Si tratta di un calibro 16 caricato a pallini.