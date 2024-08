Scia infuocata nel cielo di Urbino | cos’è? Risponde l' esperto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024), 11 agosto 2024 – Un bagliore ieri sera sopra i cieli di, nella notte di San Lorenzo, ha catturato la curiosità di varie persone. Era il momento del crepuscolo, per l’esattezza erano le ore 20.30, quando (come si vede nel video amatoriale) guardando le affascinanti sfumature di cui si colora il, diversi abitanti della zona di Mazzaferro si sono accorti di unaluminosa che si muoveva in direzione sud-nord. “Ero nel terrazzo con dei famigliari – spiega Matteo, l’autore del breve filmato – quando ci siamo accorti di quello che a prima vista abbiamo collegato a un meteorite che lala caratteristicabruciando all’impatto con l’atmosfera. È venuto istintivo pensarlo, trattandosi del giorno di San Lorenzo, da sempre associato alle stelle cadenti. E quindi abbiamo fatto il video a questa luce insolitamente di lunga durata, che poco dopo è sparita”.