Peaky Blinders il creatore | Incontrare Snoop Dogg ha cambiato il modo in cui vedevo lo show

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 11 agosto 2024) Ildi, Steven Knight, ha raccontato come l'incontro con il rapper statunitenseabbiala sua visione della serie. Ildi, Steven Knight, ha raccontato come l'incontro con il rapper statunitenseabbiala sua visione del dramma che aveva creato come lettera d'amore alla sua nativa Birmingham, una città nel mezzo del Regno Unito. Il prolifico scrittore e produttore può annoverare tra i fan che hanno espresso il loro amore per la serie, andata in onda per sei stagioni fino al 2022, personaggi di spicco come Barack Obama, Tom Cruise e Brad Pitt. Ma è stato l'incontro cona fargli capire quanto fosse grande la serie e a fargli capire la natura