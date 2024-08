Parigi 2024 Diaz sbarca a Fiumicino | Dedico la medaglia a chi mi ha aiutato a diventare italiano

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) “E’ tutto bello e bella è la. Sono felice di averla presa: l’avevo promessa all’Italia ed a tutte le persone delle Fiamme Gialle, per tutto quello che hanno fatto nel mio percorso, dandomi una mano dal primo momento che sono arrivato, percittadino, per continuare a poter fare atletica e sognare. Laa loro ed a tutta l’Italia”. Andydi bronzo nel salto triplo alle Olimpiadi dialla prima gara con la maglia dell’Italia, lui che è stato naturalizzato azzurro di recente dopo una lunga trafila, èto da pochi minuti aed è subito stato accolto in modo trionfale da bambini e altri passeggeri per una foto ricordo. “Puntare più in alto ora? Sicuramente. Come ho già detto, il ‘rubinetto è aperto’: era la prima volta che gareggiavo per la maglia azzurra e in tutte le prossime gare voglio vincere”, ha aggiunto.