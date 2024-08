Paola Egonu il telecronista Rai stupisce tutti dopo la medaglia d’oro

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di domenica 11 agosto 2024) Dodicesimaper l’Italia a queste Olimpiadi di Parigi. Le azzurre della pallavolo hanno battuto tre set a zero le americane conquistando il primo gradino del podio. Oro storico per l’italvolley, che ha esaltato anche i telecronisti Rai, in particolare Marco Fantasia, che ha fatto i suoi complimenti in diretta aed ha lanciato una bella frecciatina a chi in questi mesi ha attaccato e criticato la campionessa italiana (che è stata vittima di omofobia e razzismo). “Che risultato, che impresa. E poiin faccia agli hater! Noi siamo con te! La leggenda del volley siete voi, la storia siete voi. Grazie per sempre ragazze, dagli italiani. Negli annali della storia della pallavolo ci sarà sempre questa squadra, Parigi 2024. E adesso è giusto che festeggino e che si svaghino.