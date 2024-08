Pallamano | la Danimarca domina la finale schiantando la Germania! Oro per Gidsel e compagni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Laha vinto da qualche minuto il torneo maschile dialle Olimpiadi di Parigi 2024 al termine di un cammino datori, culminato nellavinta 39-26 contro la. Nella partita giocata all’interno dello stadio Pierre Mauroy, il confronto fra(11 gol) ee i teutonici rimane in equilibrio per nove minuti. Poi al decimo arriva il gol del 7-5 di Lauge che crea il break e che lancia i danesi: un gol dopo l’altro, la forbice si allarga, sino al 21-12 con cui si va al riposo. Nella ripresa la musica non cambia. I biancorossi vanno con il pilota automatico, lanon si avvicina mai, anzi. Lacontinua a mettere gol a referto, i teutonici non reggono cedendo di schianto. Al 48?, con il punteggio sul 35-20, è game-set-match.