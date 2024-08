Le Misericordie toscane per Gaza Ponte con la 46ma Brigata Aerea

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 11 agosto 2024) Unaereo di solidarietà: da Pisa a. Lenei giorni scorsi sono state impegnate in una missione di evacuazione sanitaria e umanitaria tra Italia e Egitto, per il trasporto urgente di pazienti da aree di conflitto nella striscia dia strutture ospedaliere sicure in Toscana e Emilia-Romagna. I volontari, infatti, sono partiti mercoledì scorso dall’aeroporto militare della 46ªdi Pisa in una missione di evacuazione medica che ha coinvolto il volontariato regionale. La spedizione è stata coordinata dalla Centrale Maxi-emergenze Regionale di Torino, in stretta collaborazione con la Cross di Pistoia, il Volontariato regionale (, Croce Rossa Italiana - Comitato Regionale Toscana e Anpas Toscana), l’Azienda Usl e il Dipartimento Protezione Civile.