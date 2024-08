La ricerca in Artico Ghiacciai sotto la lente per trovare la rotta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024) Un mese in, navigando tra le isole Svalbard e la Groenlandia, per mappare i. Matteo Monzali, 25 anni, è dottorando in Scienze chimiche, geologiche e ambientali e fa parte del Gruppo di telerivelamento dell’università di Milano-Bicocca. Ha partecipato a una call di The Polar Iniziative (che aveva trovato sulla pagina Istagram dell’Association of Polar Early Career Scientists). L’obiettivo, con il sostegno della Fondazione Principe Alberto II di Monaco, era quello di dare la possibilità a due studenti di seguire una campagna diin. Si chiama “High North24” ed è organizzata dall’Istituto Idrografico della Marina Militare. Matteo Monzali è stato selezionato ed è partito a luglio: "È stata la mia prima volta ine la mia prima campagna in mare – racconta entusiasta –.