Kate Middleton ultime notizie | ancora litigi terribili con William volano cuscini

(Di domenica 11 agosto 2024) Il matrimonio die il Principenon è così perfetto come sembra. Mentre la Principessa del Galles continua la sua lotta contro il cancro, emergono dettagli scomodi sul suo ménage familiare. In questi mesi molto complicati,hanno fatto del benessere dei loro tre figli George, Charlotte e Louis la loro massima priorità. Concentrati sulla loro cura ed educazione, con l’obiettivo di non lasciare influenzare la vita dei ragazzi dalla malattia di Ladyhanno scelto di sbarazzarsi del personale di servizio domestico che li aiutava praticamente 24 ore al giorno. La coppia reale si è barricata nell’Adelaide Cottage, la loro residenza ufficiale alla periferia di Londra, e ha deciso di ridurre l’orario dei propri dipendenti per dedicarsi personalmente ai lavori domestici e all’educazione dei tre eredi durante il pomeriggio e la sera.