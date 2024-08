Il vero piano dell' incursione a Kursk | l' alto funzionario ucraino svela tutto

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di domenica 11 agosto 2024) Migliaia di soldati ucraini stanno prendendo parte a un'che mira a destabilizzare la Russia mostrandone le debolezze. A rivelare all'Afp la strategia di Kiev è stato unmentre l'attacco entra nel suo sesto giorno. «Siamo all'offensiva. L'obiettivo è di estendere le posizioni del nemico, infliggere il massimoe perdite e destabilizzare la situazione in Russia dimostrando che non sono in grado di proteggere i propri confini», ha detto la fonte. L'esercito russo ha affermato che circa 1.000 ucraini hanno preso parte all'transfrontaliera iniziata martedì che ha colto di sorpresa il Cremlino, consentendo alle forze ucraine di penetrare le linee difensive russe. Alla domanda se la cifra di 1.000 fosse corretta, ilha detto: «Sono molte di più Migliaia».