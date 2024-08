I consigli della nutrizionista per imparare ad allargare le nostre vedute culinarie in ottica costruttiva

Leggi tutta la notizia su amica

(Di domenica 11 agosto 2024) Una pesca glassata da grattugiare come fosse parmigiano su una morbida burrata. In Francia spopola questo binomio, così come sta esplodendo sui social media quello con anguria e feta, che ha finito per bistrattare il nostro adorato avocado che, prima d’allora, associavamo più o meno a tutto. Ecco. È una tendenza che sicuramente non vi è sfuggita negli ultimi anni: la pesca, la mela o anche i lamponi ormai si affiancano a farinacei, verdure e proteine ??nelleinsalate estive.