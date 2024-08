E i produttori sperano | Quantità ok qualità alta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Per gli oltre 1.250 viticoltori soci della Cantina di Forlì Predappio, che coltivano 3.300 ettari di vigneti, la vendemmia 2024 è iniziata mercoledì 7 agosto per le uve bianche Chardonnay, Pinot Grigio e Moscato. Bruno Ranieri, direttore della Cantina di Forlì Predappio, spiega: "Si tratta di circa 30mila quintali d’uva su 550mila che i soci della nostra Cantina vendemmiano in un anno. La vendemmia delle uve rosse, tipo il Sangiovese – aggiunge –, partirà intorno al 25 agosto, con un anticipo di 8 o 10 giorni rispetto alla media degli ultimi dieci anni. Questo anticipo si deve alle temperature più alte dell’annata e alle abbondanti piogge primaverili e anche estive, che hanno favorito l’anticipo della maturazione". Per quanto riguarda la, il direttore Ranieri sostiene che "quest’anno si registra un aumento del 15% rispetto al 2023 e nella media degli ultimi cinque anni".