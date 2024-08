Dalle parole a pugni e calci | denunciati per rissa 4 ragazzi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Laera avvenuta in zona Piano a Fabriano a fine luglio scorso. In quell’occasione erano stati coinvolti quattro 20enni, duedell’Est Europa residenti a Fabriano che erano seduti ai tavolini di un pubblico esercizio, e due fabrianesi che a piedi andavano verso il centro storico. Tra due giovani in passato vi erano già state pregresse discussioni mai risolte. I due si sono visti e hanno iniziato a discutere di nuovo. Ma ben prestosi era passati ai fatti con tanto di. I rispettivi due amici sono subito intervenuti ed è scoppiata unatestimonianze dei presenti e dopo la visione dei filmati di videosorveglianza pubblica e privata, i quattro sono stati identificati edai carabinieri per