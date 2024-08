Crema la lite tra fidanzati degenera | il padre di lei tenta di accoltellare l’ex compagno della figlia

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 11 agosto 2024)(Cremona), 11 agosto 2024 – Bocche cucite tra gli investigatori ma sembra che la notte passata ci sia stato un accoltellamento originato da unatra ex. In via Brescia, nel quartiere di San Bernardino, un nordamericano di 28 anni è stato soccorso dalla Croce Rossa. La vittima si era messa a gridare poco dopo le 4 del mattino svegliando i residenti che, vedendolo ferito, hanno chiamato i soccorsi. Intanto anche una pattugliapolizia di Stato si è fermata a prestare aiuto. Trasportato in Pronto soccorso, il giovane mostrava ferite non gravi inferte con un coltello. La vicenda, narrata da alcuni testimoni, vede protagonisti il ventottenne e una ragazza. Sembra che i due litigassero furiosamente e che lei, al culminerabbia, sia andata a casa e abbia riferito all’accaduto.