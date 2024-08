Carcinoma Epatocellulare HCC | Cause Sintomi e Cure!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di domenica 11 agosto 2024) Il(HCC) è un tipo di cancro del fegato;, eprincipali spiegati in dettaglio. Scopri di più. Il(HCC) è il tipo più comune di cancro primario del fegato, rappresentando circa il 75-85% dei casi. Questo tumore maligno origina dagli epatociti, le principali cellule del fegato, e ha una prognosi generalmente sfavorevole, soprattutto se diagnosticato in stadi avanzati.Ledelsono molteplici e spesso legate a condizioni che causano danni cronici al fegato. Le principaliincludono: Epatite virale cronica: Le infezioni croniche da virus dell’epatite B (HBV) e dell’epatite C (HCV) sono tra leprincipali di HCC. Questi virus possono portare a infiammazione cronica, cirrosi e, infine, a cancro del fegato.