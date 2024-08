Besiktas il vicepresidente | Parliamo da dieci giorni con Chiesa ma chiede 9 milioni

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 11 agosto 2024) Federiconon ha ancora abbassato le proprie pretese d’ingaggio per un possibile trasferimento dalla Juventus. A parlarne è ildelHuseyn Yucel, che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Trt Sport: “È vero che stiamo parlando da circa 10di Federico. Nell’ambito della comunicazione trasparente che abbiamo effettuato finora, vorrei precisare che il giocatore ha un’aspettativa di ingaggio pari a circa 9di euro, con una richiesta della Juve che si assesta sui 15. Attualmente sono sette i club sulle sue tracce, ma le richieste non sono logiche e non è possibile per noi soddisfarle, pertanto da oggi il calciatore non è più sull’agenda del: gli interessi del club sono molto più importanti dei nomi dei calciatori”., il: “dacon, ma” SportFace.