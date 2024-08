Amadeus la sua vita appesa ad un filo | un trauma dal quale non è mai riuscito a riprendersi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di domenica 11 agosto 2024) Il conduttore racconta una tragica esperienza vissuta tempo fa:, senza filtri, ammette di aver avuto paura. Le prossime settimane, soprattutto con l’ufficializzazione dei nuovi palinsesti, rappresentano un’incognita non indifferente per. Il conduttore si prepara al suo debutto sui canali Discovery, alla guida del consueto programma di punta: I soliti ignoti. Un trasferimento dunque, non troppotico, simile al passaggio attuato dal collega Fabio Fazio. Il dramma vissuto da– foto: ansa – cityrumors.itParliamo, ad ogni modo, di una figura che mancherà al pubblico Rai. Nel mese di febbraio Carlo Conti dovrà raccogliere una pesante eredità sul palco del Teatro dell’Ariston e, per quanto il diretto interessato abbia chiarito di non sentirsi in competizione con nessuno, la preoccupazione dei telespettatori comincia a farsi sentire.