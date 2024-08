Week end da bollino nero | ecco le strade dove si rischia di restare paralizzati nel traffico

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

Per oggi, sabato 10 agosto 2024, e domani, domenica 11, Viabilità Italia prevedee rosso con spostamenti in netta crescita dai grandi centri urbani in tutta Italia verso le località di villeggiatura, di mare al sud e di montagna a nord e verso i confini di Stato. Il calendario dei bollini per l'estate è disponibile sul sito di Anas (https://www.anas.it/it/esodoestivo) e sul sito di Viabilità Italia (https://www.poliziadistato.it/articolo/28345). Per consentire la fluidità delAnas (Gruppo Fs Italiane) ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei cantieri fino al 3 settembre: sospesi 906 cantieri, il 70% di quelli precedentemente attivi (1278).