Viaggio tra le ferrovie abbandonate d' Europa diventate ciclovie spettacolari

(Di sabato 10 agosto 2024) Tour in bici inne abbiamo. Ma dopo avervi fatto conoscere le più belletrasformate inda percorrere in Italia, è il turno di elencare le migliorid'ricavate da vecchietrasformate in, piste ciclabili e percorsi ciclo pedonali suggestivi da fare in sella alla propria bici da trekking, ma anche gravel e mountain bike. Le ha elencate buycycle, marketplace di bici usate, analizzando 167 percorsi ciclabili ferroviari in 44 Paesi europei. I criteri di selezione hanno compreso la bellezza paesaggistica, la qualità del percorso, l'accessibilità, i servizi e le valutazioni degli utenti. «I risultati, dicono, sono stati convalidati dal confronto di dati, visite in loco e pareri di esperti e forniscono una guida affidabile per gli appassionati di ciclismo».