Verona eliminato in Coppa Italia | prosegue il Cesena!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 10 agosto 2024) I tredicesimi di finale disorridono al, che batte in trasferta ilper 1-2. Di seguito il racconto della sfida del Bentegodi. VERDETTO – Oltre a Cremonese-Bari, il pomeriggio didel 10 agosto prevede anche, sempre per i trentaduesimi di finale della competizione. Il match, andato in scena allo Stadio Marcantonio Bentegodi di, ha visto avere la meglio il, che si è assicurato il primo vantaggio sullo scadere del primo tempo. Precisamente al 44? Augustus Kargbo ha piazzato il pallone all’angolino con un destro preciso, dopo il passaggio filtrante servito dal compagno Simone Bastoni. Subito dopo la ripresa, poi, la squadra ospite ha messo al sicuro il risultato, segnando il raddoppio al 49? del secondo tempo.