Una promessa di coesione | lettera a sostegno del Ponte sullo Stretto di Messina

(Di sabato 10 agosto 2024) Decine di imprenditori e intellettuali definiscono il"una infrastruttura cruciale per un collegamento stabile tra Sicilia e continente". Ecco ladell'opera: Pensare alsignifica entrare nel futuro da protagonisti, significa sentirsi ed essere gli eredi di quella storia che partendo dalla Magna Grecia e passando per Roma ha imposto l'Italia come esempio di innovazione e di ambizione nel mondo. L'Italia è al centro del Mediterraneo ed è ilnaturale dell'Europa verso l'Africa e l'Asia. Ilè una infrastruttura cruciale per raggiungere questo obiettivo, consentendo un collegamento stabile e continuo tra la Sicilia e il continente europeo.