Spiagge pulite? Pinzaci tu! L’iniziativa di Legambiente

(Di sabato 10 agosto 2024) In riviera, domani mattina, domenica, si tiene un appuntamento dell’edizione 2024 di. Il ritrovo è alle 10 del mattino nella spiaggia libera di Ponente di Cesenatico, all’altezza di via Tito Speri. Lo slogan di quest’anno è "tu!", ed è un vero e proprio richiamo alla responsabilità (con riferimento scherzoso alle pinze per raccogliere i rifiuti), per invitare tutte e tutti a collaborare in prima linea per la rigenerazione dei luoghi marini e costieri. L’invito è anche quello di postare sui social foto di rifiuti particolari o strani rinvenuti sulle, segnalando il luogo del ritrovamento, utilizzando le stories di Instagram, oltre al tag al profiloe l’hashtag #FondaliPuliti.