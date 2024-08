Prodi re dei rosiconi Festeggia su Repubblica i suoi 85 anni vomitando veleno sull’Italia…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 10 agosto 2024) E’ una tristissima festa di anti-italianità quella che oggi Romano, ormai leader del partito dei ””, celebra sulle colonne della sua testata amica, ““. Il compleanno per i85merita – nella sua idea di statista – una bella intervistasa contro il governo Meloni, l’Italia che non conterebbe nulla e la guerra in Ucraina che potrebbe allargarsi. “Mi sembra che nel Paese prevalga l’inedia, a tratti il nulla assoluto, il che ci sta relegando a un ruolo di pressoché totale irrilevanza. E anche questo non mi è di grande conforto”, dice, che si sente – da che pulpito – di mettere in guardia dal ruolo marginale dell’Italia sul fronte internazionale, di fronte ai conflitti in corso in Medio Oriente e in Ucraina.