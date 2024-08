Premiate due Asl toscane per la gestione degli animali da affezione

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Arezzo, 10 agosto 2024 – Sul podio dei premiati dell’edizione 2024 dell’iniziativa “in città” di Legambiente ci sono anche due aziende sanitarie, l’Asl Toscana Centro e l’Asl Toscana Sud Est, già peraltroin passate. “Una conferma dunque – sottolinea il presidente della Toscana, Eugenio Giani – dei servizi che il sistema sanitario toscana riesce ed offrire anche per glidi, per l’utilizzo delle risorse e i risultati conseguiti. Un premio anche all’impegno dei professionisti che vi lavorano”. «in Città» è il riconoscimento che Legambiente assegna infatti a quelle realtà virtuose – tra Comuni, istituzioni e società civile – che si distinguono per l’offerta di servizi e in azioni dedicate alla tutelae al loro benessere.