Pensate alla bellezza dei Giochi olimpici tra la storia di Roma Il rammarico di Di Centa

(Di sabato 10 agosto 2024) «aitra lamillenaria di. Vivendo Parigi, più di una volta ho immaginato la finale di pvolo nel Colosseo o la gara di tiro nell'arco nel Circo Massimo. Altro che modernità, avremmo rivissuto la grandezza dell'Olimpiade prima di De Coubertin. Qualcuno purtroppo non ha avuto la capacità di guardare oltre e dunque l' ennesima occasione sprecata. Non voglio spingere per ricandidare la Capitale, ma quanto abbiamo perso». A dirlo Manuela Di, leggenda dello sci di fondo e dirigente del Cio.Siamo arrivati ormaifine della rassegna francese. Come si sono comportati gli azzurri? «I bilanci li faremo dopo l'ultima gara. Posso dire, però, che ogni medaglia è un pezzo disia per l'atleta che per la nazione. Vincere un'Olimpiade ti resta per sempre. Le imprese di Errani/Paolini nel tennis o di D'Amato nella ginnastica non saranno mai dimenticate.