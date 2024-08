Parola di soprintendente | Tram ora nuove pensiline No alla terza torre di Novoli E l’Arno torni luogo di vita

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Firenze, 10 agosto 2024 – «Ogni finestra di Firenze è un quadro con vista sulla città, che va salvaguardato. Quindi massima attenzione ad antenne, parabole, terrazzi e terrazzini più o meno abusivi e condizionatori, che incidono negativamente. Interventi anche piccoli ma diffusi creano un impatto rilevante. Un po’ più di decoro sarebbe auspicabile". Dal novembre 2022 Antonella Ranaldi guida la Soprintendenza di Archeologia, Belle arti e Paesaggio per Firenze e Pistoia e Prato. Un impero, con mille bellezze ma anche vincoli e problemi, specialmente per una città che tenta di diventare moderna. Laureata in architettura e specialista in restauro dei monumenti, per quanto severa e rigorosa, il suo approccio è sempre teso al dialogo.