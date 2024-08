Paltrinieri e Fiamingo saranno i due portabandiera dell’Italia nella cerimonia di chiusura

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Coppiavita e anche per ladiGregorioe Rossellai duedella nazionale italiana nell’evento conclusivo delle Olimpiadi di Parigi del prossimo 11 agosto: il nuotatore e la schermitrice rappresenteranno il tricolore allo Stade de France. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rossella???? (@rossellina91) Olimpiadi 2024, il Medagliere LIVE Gli italiani in gara a Parigi 2024: tutti gli azzurri qualificati in ogni disciplina Olimpiadi Parigi 2024, dove vederle in tv e streaming La guida Olimpiadi, il calendario con gli orari di gare e finali giorno per giorno Una coppia medagliata: le Olimpiadi die Fiammingo In questi Giochi Olimpici Rossellaha vinto la medaglia d’oro con il quartettospada femminile.