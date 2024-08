Palermo la beffa dei bus elettrici nuovi di zecca | Non si muovono da lì

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di sabato 10 agosto 2024), ladei busdi: "Non sida lì"fa passi da gigante verso un futuro più verde, ma c'è ancora da aspettare prima di vedere in azione ibus. Scopriamo insieme cosa sta accadendo e quali sono gli intoppi di questo percorso all'avanguardia. La città disi colora di verde con l'introduzione di quasi trentabus. Una ventata di aria fresca per un parco mezzi che aspettava da tempo di essere rinnovato. Purtroppo, però, questi innovativi mezzi di trasporto non hanno ancora potuto calcare l'asfalto palermitano. I bus, sebbene consegnati alcuni mesi fa e già collaudati, continuano a raccogliere polvere presso una concessionaria nella zona di Carini, in attesa di potersi lanciare a pieno regime sulle strade cittadine.