Olimpiadi non si placa la polemica dopo il gol valido annullato all’agonista di Prato Settebello ko Bruni non basta La Spagna si prende il quinto posto

(Di sabato 10 agosto 2024) Laha vinto 11-9 negli spareggi per il, nonostante una rete di Lorenzo, e oggi alle 19:35 gli azzurri giocheranno per il settimo. A rubare la scena ieri è però stata la protesta inscenata poco prima dell’inizio dell’incontro dall’intero, in apertacon la direzione arbitrale dello scorso match contro l’Ungheria che (annullando un gol) aveva negatodie ai compagni di poter approdare alle semifinali. Ecco perché, prima della sfida con gli spagnoli, tutti i giocatori azzurri hanno voltato le spalle alla giuria durante l’esecuzione degli inni nazionali. Un chiaro segnale di indignazione nei confronti dell’ingiustizia che il gruppo sostiene di aver subìto nel precedente incontro rappresentata dall’espulsione di Condemi per gioco violento.