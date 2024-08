Nicola Savino la vita distrutta dalla malattia ed il grave lutto | Lui amava me

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 10 agosto 2024)si è lasciato andare ad una lunga confessione parlando dellache l’ha segnato nel profondo e del dolore. Un uomo sempre spiritoso, che sa far ridere i suoi fan, eppure che ha mostrato grande empatia e anche sensibilità nel trattare tematiche personali di un certo spessore, aprendosi a confessioni intime che sicuramente hanno mostrato un altro lato della sua personalità.racconta la/Foto Ansa (Cityrumors.it)Non è mai facile immaginare i propri idoli “umanizzati” con tutte le loro fragilità, condizioni difficili, con tutti i ricordi ma anche i dolori. In questo casosi è mostrato sinceramente in grado di creare un rapporto diretto con tutti coloro che lo seguono da tempo e hanno sempre apprezzato il suo stile, oltre che la sua persona.