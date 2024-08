Lorenzo figlio di Marco Biagi | Boccaccini libero? Come se avessero ucciso mio padre un’altra volta

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Bologna, 10 agosto 2024 – “Oggi provo tanta rabbia”.del giuslavoristadalle nuove Br il 19 marzo del 2002 sotto casa in via Valdonica, commenta così la scarcerazione dell’ex brigatista fiorentino Simonecondannato all’ergastolo per aver partecipato insieme al commando omicida ai pedinamenti del giuslavorista (con pena ridotta a 21 anni in Appello e confermata in Cassazione) Ieri mattinaè uscito dal carcere di Alessandria e ildel professorribadisce quanto già detto cinque anni fa, quando emerse la notizia di un possibile sconto di pena per, condannato con altre cinque persone per quell’omicidio. "Èse lo”, dice.non crede in nessun pentimento da parte dei brigatisti: “Mai in questi anni hanno cercato un contatto con me e la mia famiglia.