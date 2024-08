LIVE Tuffi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Giovannini e Larsen in lotta per la qualificazione alla finale a metà gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.05 55.80 punti per Berlin Reyes, anche il messicano viene quasi agganciato dain classifica. 11.04 Errore abbastanza grave per Barthel. 48.00 punti per il tedesco, il quale rischia di compromettere la sua. 11.03 Anche Loschiavo sorpassa i due italiani. 73.10 il parziale dell’americano che si porta a quota 264.95. 11.02 Gran tuffo di Bowshire che prende il largo sui due azzurri. 275.50 punti complessivi per l’australiano. 11.01 Entrata imprecisa per. 59.20 punti per il romano, che viene scavalcato daper quasi cinque punti. 11.00 Ancora un tuffo più che discreto per. 69.30 punti di parziale per l’azzurro che sale a un totale di 262.35. 10.58 Entrata brusca per Lukaszewicz. 59.40 punti per il polacco che si porta a quota 268.35. 10.56 Leggermente scarso in entrata Cao.