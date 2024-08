Imposta di soggiorno | come cambia Dal 2025 un tesoretto da 18 milioni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Montecatini Terme (Pistoia), 10 agosto 2024 – La nuovadiporterà circa 1,8in più nelle casse comunali, a partire dal, rispetto al passato. Dal 2012, in poi, infatti, la cifra versata dagli ospiti delle strutture ricettive si è sempre aggirata intorno a un milione e 400mila euro all’anno. Con gli aumenti decisi giovedì in giunta, gli introiti arriveranno a circa 3,2di euro. La maggior parte della somma sarà destinata alla costituzione e al finanziamento della Dmo, mentre il rimanente andrà a sostenere la cura del verde e dell’ambiente. L’dipassa da 1,70 euro a 4 euro al giorno a persona per gli alberghi cinque stelle, da 1,40 euro a 4 euro per i quattro stelle, da 1 euro a 2 euro per i tre stelle, da 0,75 euro a 1,50 per i due stelle, e da 0,35 a 1 euro per quelli a una stella, oltre ai bed and breakfast e i campeggi.