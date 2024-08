Ha detto no a 1000 euro al giorno Grande Fratello altro rifiuto a Signorini | vip respinge proposta

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di sabato 10 agosto 2024) Momento complicato per Alfonso. Per ilsarebbe arrivato undi unconcorrente, che non ha intenzione di essere rinchiuso nella casa più spiata d’Italia. Nonostante un’offerta a quanto pare molto allettante, dato che si parla di milleal. Unache però non lo ha fatto ugualmente cedere. E all’ennesimosi è concretizzato con il conduttore che sarà rimasto alquanto triste. Lui è un personaggio famoso, apprezzato da molti italiani, ma non sarà protagonista nel programma di Canale 5 anche se millealsembrava una somma di denaro irrinunciabile. Leggi anche: “Decisione ufficiale”.