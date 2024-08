Guerra totale contro Israele? In Iran è braccio di ferro tra presidente Pezeshkian e Pasdaran

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 agosto 2024) (Adnkronos) – A Teheran sarebbe in corso unditra iliano Masoude i Guardiani della rivoluzione, con il primo che vorrebbe evitare una. Lo rivela il Telegraph, confermando le divisioni ai vertici della Repubblica islamica su come rispondere all’uccisione, avvenuta il 31 luglio scorso a Teheran, di Ismail Haniyeh che gliiani attribuiscono a. Risposta su cui la parola finale spetta all’ayatollah Ali Khamenei. Secondo il quotidiano britannico, i generali deiinsistono su un raid su Tel Aviv e altre città, concentrandosi su obiettivi militari per evitare vittime civili, mentreavrebbe suggerito di colpire basi segrete israeliane nei Paesi vicini dell’, come avvenuto nei mesi scorsi, quando Teheran colpì una presunta base del Mossad nel Kurdistan iracheno.