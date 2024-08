Gubbio si tuffa sul TVN camp 2024 Attesi 90 atleti da tutta Italia Palombi | Location straordinaria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) Sport, turismo e tanta ambizione: questo è il TVN, presentato ieri mattina nella sala consiliare di Palazzo Pretorio alla presenza del sindaco Vittorio Fiorucci, dell’assessora al turismo Paola Salciarini, della presidente di ConfcommercioBarbara Marsili e dell’ideatore delSimone. L’evento partirà il prossimo 18 agosto e terminerà il 31 dello stesso mese, per due settimane in cui arriveranno a90provenienti dae le rispettive famiglie (lo scorso anno sono passate per la città circa 300 persone), per partecipare a corsi di nuoto di alto livello grazie all’esperto staff che li condurrà. "Si tratta di un evento clou di questa stagione, che fa diun polo natatorio importante – ha esordito Fiorucci.